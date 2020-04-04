Москва, , 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства страны.

Согласно документу, данная мера распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, чья работа внесена в список Правительственной комиссии отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Также под эту норму попадают организации, включенные в перечни системообразующих организаций, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Напомним, ранее Госдума РФ одобрила законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса, который предполагает введение моратория на банкротство. Так, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах правительство РФ наделяется правом введения временного моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредитора.

Мораторий может устанавливаться в отношении отдельных видов экономической деятельности, а также отдельных категорий лиц, пострадавших от действия обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория.

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