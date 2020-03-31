Москва, , 10:25 — REGNUM Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса предполагает введение моратория на банкротство, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах правительство РФ наделяется правом введения временного моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредитора.

Мораторий может устанавливаться в отношении отдельных видов экономической деятельности, а также отдельных категорий лиц, пострадавших от действия обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория.

Предусматривается также возможность продления срока действия моратория по решению правительства страны

На время действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, приостанавливается течение сроков, обязывающих должника обратиться с заявлением о банкротстве, не начисляются подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке, приостанавливается исполнительное производство.

Если в период действия моратория дело о банкротстве возбуждено по заявлению должника, то он может обратиться к арбитражному суду с ходатайством об утверждении мирового соглашения в случае, если собрание кредиторов не приняло решение о заключении мирового соглашения и (или) за него не проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

При этом если кредитная или лизинговая организация не проголосовали за заключения мирового соглашения, им предоставляется право обратиться в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с заявлением о переходе их требований к Российской Федерации, оплату которых будут осуществлять государственная корпорация или иная уполномоченная организация.

В комитете Госдумы по природным ресурсам и собственности видят риски таких предложений. В частности, предусмотренная законопроектом возможность предоставления отсрочки погашения долгов в связи с введением моратория не обуславливается никакими качественными финансово-экономическими критериями или показателями и создает благоприятную почву для злоупотреблений при принятии решений в отношении отдельных групп должников.

Предполагается, что Госдума примет законопроект во втором чтении и в третьем, Совфед намерен обсудить закон на заседании 31 марта.