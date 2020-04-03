Брюссель, , 19:02 — REGNUM Инициатива Вашингтона по созданию в Венесуэле «переходного правительства» правильная, сообщили 3 апреля в пресс-службе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В заявлении дипломата сказано, что предложение США поможет «демократическому переходу в Венесуэле». Также отмечается, что эта мера помогла бы справиться с вызванным пандемией кризисом.

«Мы также с интересом принимаем к сведению новый подход по санкциям Соединённых Штатов, содержащийся в плане», — говорится в заявлении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы предложили Каракасу создать «переходное правительство», а затем провести выборы президента и депутатов парламента.

Госдеп предложил Каракасу соблюсти все условия Вашингтона в обмен на снятие санкций. Россия осудила такой подход Вашингтона, считая его вмешательством во внутренние дела другого государства.

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