Каракас, , 04:46 — REGNUM Количество пациентов, умерших в Венесуэле от COVID-19, возросло до пяти человек, сообщила вице-президент Делси Родригес 2 апреля в эфире телеканала VTV.

Ранее сообщалось о трех летальных случаях. В настоящее время в больницах находятся 146 пациентов, у которых подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пациент с COVID-19 в Венесуэле скончался 26 марта от последствий заболевания.

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