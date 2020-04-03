Каракас, 3 апреля 2020, 04:46 — REGNUM Количество пациентов, умерших в Венесуэле от COVID-19, возросло до пяти человек, сообщила вице-президент Делси Родригес 2 апреля в эфире телеканала VTV.
Ранее сообщалось о трех летальных случаях. В настоящее время в больницах находятся 146 пациентов, у которых подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, первый пациент с COVID-19 в Венесуэле скончался 26 марта от последствий заболевания.
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