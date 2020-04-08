Москва, , 01:29 — REGNUM Рассуждения о том, что российское оружейное превосходство существует «только в виде мультиков» никак не соответствует оценкам новых гиперзвуковых изделий российского военпрома, которыми награждает их экспертное сообщество, в том числе и за рубежом. О том, как американская военная техника пасует перед российской гиперзвуковой ракетой «Циркон», рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Журнал The National Interest считает, что даже небольшой российский ракетный катер, если вооружить его «Цирконами», сможет расправиться и с крупным американским крейсером, и даже с атомным авианосцем США. Похоже, что издание право в своей оценке, ведь российской ракете 3М22 «Цикрон» нет и в ближайшее время не будет достойного противника в виде той или иной системы ПРО.

Наделавшая в своей время шума современная американская система ПВО-ПРО Aegis «Цикрон» перехватить не может. Но даже попытки создать в ближайшем будущем ПРО, приближающееся по своим характеристикам к объекту, который надо поймать, похоже, весьма далеки от успеха. Так, американская компания в области ПРО, обладающая серьезными опытом в радиолокации Raytheon работает над улучшением ЗРК Patriot, и обещает к концу 2022 года передать новые радиолокаторы для Patriot, но только для полевых испытаний. Но даже эта существующая, пока только в лабораторных условиях разработка не дотягивает до характеристик «Циркона», а значит, и перехватить его не сможет. Тем более, что, как следует из заявления замминистра обороны России Алексея Криворучко, максимальная скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» может быть дополнительно увеличена.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечит доминирование России на море».