27 марта 2020 | Время чтения 5 мин

С постановкой гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» на вооружение Россия сможет не только надёжно защитить свои рубежи, но и полностью поменять расстановку сил на море — сломать морское превосходство Запада.

Владимир Васильев, , 20:29 — REGNUM В России принято решение об ускорении темпов проведения испытательных пусков гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты 3М22 «Циркон». Пуски с потенциальных надводных и подводных носителей перспективной ракеты будут проходить параллельно, а не последовательно. Ранее планировалось сначала завершить цикл стрельб с надводных носителей, а потом перейти к пускам с подводных лодок.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве надводной платформы по-прежнему будет использоваться фрегат «Адмирал Горшков». Первый пуск противокорабельной ракеты «Циркон» с морского носителя прошёл в январе 2020 г. Это был именно «Адмирал Горшков». Ракета пролетела более 500 километров и поразила цель на одном из полигонов Северного Урала. Ранее сообщалось, что до конца 2020 года данный фрегат выполнит ещё как минимум три стрельбы данной ракетой.

Первой подводной платформой выступит многоцелевая подводная лодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Первая стрельба с подлодки будет произведена из надводного положения. Серия испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с «Северодвинска» запланирована на 2020 год.

Подводная лодка проекта 885 «Ясень» Mil.ru

Перспектива скорой постановки гиперзвуковой ракеты «Циркон» на вооружение Военно-морского флота РФ очень напрягает военных США и других стран Запада. Это обусловлено уникальными тактико-техническими характеристиками данной ракеты.

Первой выдающейся характеристикой является скорость полёта «Циркона», она достигает 9 Махов, т. е. в девять раз превышает скорость звука. Кроме того, ракета в ходе полёта маневрирует. Огромная скорость и маневрирование в полёте делают её перехват невозможным существующими и перспективными системами ПРО и ПВО.

Вторая выдающаяся характеристика ракеты «Циркон» — это её дальность полёта. Она составляет более 1000 километров. Таким образом, российская гиперзвуковая ракета является серьёзным препятствием для реализации американской стратегии быстрого глобального удара. Дальность полёта «Циркона» позволяет сдерживать вероятного противника на большой дистанции, создавая угрозу его носителям крылатых ракет морского базирования, которые и являются основным ударным элементом этой стратегии.

Кроме того, дальность поражения целей «Цирконом» на более чем 1000 километров практически исключает применение Соединёнными Штатами своей авианосной авиации, боевой радиус действия которой от атомного авианосца составляет до 800 километров.

«Циркон» ещё не стоит на вооружении, но уже меняет окружающий мир. Только перспектива появления этого оружия у Вооружённых сил России вынудила ВМС США заняться пересмотром планов своего развития. В частности, поставлен вопрос об уменьшении численности американских атомных авианосцев. Речь идёт о сокращении атомного авианосного флота на 60%! Скорее всего, заказ на новейшие авианосцы класса Gerald R. Ford будет снижен до четырёх единиц.

Устаревающие авианосцы класса Nimitz заменят универсальные десантные корабли класса Wasp и America, имеющие водоизмещение около 40 тысяч тонн, т. е. в два с половиной раза меньше. Кроме вертолётов, эти корабли несут на борту до 20 истребителей пятого поколения F-35B — версию F-35 c укороченным взлётом и вертикальной посадкой, а также возможностью вертикального взлёта.

F-35B (сс) Official U.S. Navy Page

По мнению американского журнала The National Interest, небольшой российский ракетный катер проекта 1241 «Молния», оснащённый ракетами «Циркон», будет способен потопить большой американский крейсер или даже атомный авианосец.

Эксперты из США признают, что американская система ПВО/ПРО Aegis, которой оснащены ряд классов надводных кораблей ВМС США, не способна перехватить ракету «Циркон».

Недавно американский оружейный подрядчик Raytheon сообщил об успешном проведении испытаний радиолокационной станции для зенитно-ракетного комплекса Patriot, способной обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые цели. Данные испытания проводились не в полевых, а в лабораторных контролируемых условиях.

Raytheon работает над новым радаром в рамках проекта LTAMDS с осени 2019 года. Проект ставит амбициозную задачу — создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны. До конца 2022 года компания Raytheon должна предоставить военным США шесть новых РЛС для проведения испытаний.

Официально заявленные характеристики комплекса Patriot следующие. Дальность обнаружения целей — до 180 километров и на высотах от 60 метров до 24 километров. Утверждается, что ЗРК Patriot может поразить цель, летящую со скоростью до двух тысяч метров в секунду.

Простое сравнение заявленных характеристик ЗРК Patriot позволяет сделать вывод, что данный американский комплекс не способен даже теоретически сбить перспективную российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», имеющую скорость около 9 Махов, т. е. около трёх тысяч метров в секунду.

Несмотря на выдающиеся характеристики «Циркона, российские конструкторы не стоят на месте. В конце декабря 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что планируется увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 Махов.

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Администрация Президента России

Изложенное выше говорит о том, что в ближайшем будущем наши потенциальные противники не смогут создать систему ПВО/ПРО, способную перехватить гиперзвуковую ракету «Циркон». Таким образом, с постановкой ракеты «Циркон» на вооружение Россия сможет не только надёжно защитить свои рубежи, но и полностью поменять расстановку сил на море — сломать морское превосходство Запада.

И это время не за горами, т. к. просто факт пуска «Циркона» с боевого корабля, фрегата «Адмирал Горшков», свидетельствует о том, что данная гиперзвуковая крылатая ракета создана и что работы вступили в фазу конечных испытаний, после которых она будет принята на вооружение.

В пользу скорейшей постановки гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» на вооружение говорит и обострение международной обстановки из-за развязанного Саудовской Аравией нефтяного конфликта с Россией. В данном случае гиперзвуковая ракета «Циркон» наряду с другими новейшими системами российского оружия станет идеальным средством сдерживания для горячих голов из Эр-Риада, действующих по указке Вашингтона.