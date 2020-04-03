Улан-Удэ, , 13:35 — REGNUM Зампред парламента Бурятии Баир Жамбалов отозвал своё заявление о добровольном уходе со своего поста. Об этом сообщил портал «Ариг Ус online», ссылаясь на ставшее доступным заявление политика.

Ранее некоторые депутаты заксобрания инициировали создание комиссии, которая должна была рассмотреть вопрос о досрочной отставке зампреда. Однако на сессии парламента спикер Владимир Павлов отверг это предложение, сообщив, что его заместитель сам написал заявление.

Напомним, в начале января 2020 года на внедорожнике Баира Жамбалова, который на тот момент возглавлял региональное отделение «Единой России», насмерть сбили 17-летнюю девушку. Вину за произошедшее взял на себя предприниматель Галуст Пилосян. По его словам, он до этого поменялся машиной с экс-единороссом. Из-за разразившегося скандала политика сняли с поста секретаря политсовета и исключили из рядов «Единой России».

Однако следователи продолжают рассматривать версию о его причастности к ДТП. В конце марта стало известно об отказе политика от прохождения полиграфа. Как сообщало ИА REGNUM, эксперты до этого выявили «у мужчины реакции, свидетельствующие, что он мог находиться за рулем своего автомобиля в момент наезда на пешехода».

Читайте также:

В СКР подтвердили отказ экс-главы ЕР Бурятии от прохождения полиграфа

Смертельное ДТП в Бурятии: ЕР исключила из своих рядов Баира Жамбалова