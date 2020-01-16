Москва, , 20:27 — REGNUM «Единая Россия» исключила из партии и сняла с должности секретаря Бурятского регионального отделения Баира Жамбалова. Соответствующее решение было принято на заседании Президиума Генсовета партии.

«Я бы хотел поднять тему с действиями секретаря Бурятского регионального отделения Баира Жамбалова. Как вы знаете, в Бурятии произошло ДТП, повлекшее смерть 17-летней девушки. Возбуждено уголовное дело. Мы ни в коей мере не вмешиваемся в дела следствия. Я ставлю вопрос о его ответственности как политика безотносительно того, кто управлял автомобилем», — заявил заместитель секретаря Генсовета Партии Александр Хинштейн.

По его мнению, публичные действия Жамбалова вызывают недоумение.

«Событие произошло 5 января. Какое-либо публичное заявление Жамбалов сделал только 12 января. Причем заявление не вызывает доверия. События происходили на федеральной трассе. Если бы он хотел спасти девушку, а это можно было сделать, он мог бы позвонить министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД или в МЧС республики», — выразил уверенность Хинштейн, подчеркнув, что действия Жамбалова бросают тень на партию и органы власти.

«На сегодняшний день им направлено обращение о приостановлении полномочий секретаря и то, только после того, как этого потребовал глава Республики Алексей Цыденов. Я бы поставил вопрос об исключении Жамбалова из членов партии «Единая Россия», — заявил Александр Хинштейн.

В свою очередь, руководитель Центральной контрольной комиссии «Единой России», заместитель Председателя Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что исключение из партии и снятие с должности — это минимальный порог ответственности в данной ситуации.

Решение об исключении Баира Жамбалова было принято единогласно.

Исполняющим обязанности секретаря реготделения до проведения конференции назначен заместитель секретаря РО, член Президиума регионального политсовета «Единой России» Батор Цыбиков.

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