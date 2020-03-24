Улан-Удэ, , 12:48 — REGNUM Следователи проверяют версию о причастности к смертельному ДТП в Прибайкальском районе Бурятии бывшего секретаря регионального политсовета «Единой России» Баира Жамбалова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, в его отношении проводилось психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.

Напомним, политик является фактическим владельцем внедорожника «Land Cruiser Prado», на котором в начале января была сбита 17-летняя девушка. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

«Экспертом выявлены у мужчины реакции, свидетельствующие, что он мог находиться за рулем своего автомобиля в момент наезда на пешехода», — отметили в следствии.

Для установления полной картины следователи назначили комплексную экспертизу с использованием полиграфа, айтрекера и интервью. Для чего из Москвы в республику прибыли трое экспертов.

Однако здесь они столкнулись с трудностями. Баир Жамбалов сначала отказывался от экспертизы, потом передумал и дал письменное согласие. Но после начала он вновь изменил своё решение и окончательно отказался участвовать. Как отмечается, экспертиза добровольная.

Впрочем, расследование продолжается. Ранее власти республики объявили награду за видео с регистраторов мимо проезжавших машин, на котором будет видно лицо водителя внедорожника. Однако пока никто не обратился.

Как сообщало ИА REGNUM, пока подозреваемым в этом деле остаётся предприниматель Галуст Пилосян. Он сообщил следствию, что после подлёдной рыбалки поменялся машинами с Жамбаловым. Тому якобы стало интересно, как едет новый автомобиль предпринимателя.

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