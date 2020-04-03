Чебоксары, , 07:12 — REGNUM В Чувашии ежедневно работают десятки мобильных групп, которые контролируют соблюдение режима самоизоляции гражданами, прибывшими из-за рубежа. 2 апреля по республике работали 38 групп. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на заседании рабочей группы.

Чебоксарцам напоминают о самоизоляции через громкоговорители на машинах ППС Cap.ru

По данным полиции, с 1 марта на территорию России «въехали более 6 тыс. граждан, которые зарегистрированы в Чувашской Республике»: «в основном они прибывали из Турции, Таиланда». У 4,6 тыс. лиц, которые находились в режиме домашней самоизоляции, истёк срок карантина. По данным правоохранителей, «на контроле остаются 1,4 тыс. лиц». Напомним, что с 19 марта в России ввели обязательность информирования контрольных органов о своём возвращении из заграничной поездки.

В полиции отмечают, в Чувашии ежедневно работают мобильные группы, куда входят представители органов местного самоуправления, правоохранители и надзорные органы. Так, 2 апреля в Чувашии 38 мобильных групп проверили «более 570 адресов», где проживают находящиеся на домашнем карантине лиц.

Отметим, что в Чебоксарах жителям напоминают о самоизоляции через громкоговорители на машинах ППС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии действует режим самоизоляции для всех. В республике планируется усилить контроль на въездах в Чебоксары, а также ввести пропускную систему для тех, кто вынужден работать.

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