Москва, , 20:35 — REGNUM Американский план по созданию в Венесуэле «переходного правительства» абсурден, сообщила 2 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, «импровизация в виде плана «урегулирования» на условиях формирования в Венесуэле некоего «переходного правительства» возникла на фоне пандемии, которую Венесуэла переживает очень тяжело.

Вместо того чтобы снять с этой страны санкции, о чём Вашингтон просят и в ООН, предлагается «абсурдный американский план».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, план создания в Венесуэле «переходного правительства» предложил американский госсекретарь Майк Помпео. Каракас уже отверг эту медвежью услугу.

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