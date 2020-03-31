Каракас, , 22:46 — REGNUM Попытки США навязать Венесуэле внешнее управление абсурдны и неприемлемы, написал 31 марта венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

Комментируя заявление из США о том, что Венесуэле предлагается план по выходу из тяжёлой ситуации, в том числе по снятию санкций, венесуэльский дипломат заявил следующее.

Венесуэла не нуждается в управлении из Соединённых Штатов. Венесуэла — свободная и демократическая страна. Она отвергает попытки нарушить её суверенитет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Госдепа Майк Помпео 31 марта огласил план создания в Венесуэле «переходного правительства». Конечной целью является смещение действующей власти, хотя сам Помпео говорит, что Штаты в Венесуэле пытаются «дать шанс демократии».

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