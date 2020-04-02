Минск, , 17:10 — REGNUM Белорусская таможня в первостепенном порядке оформляет грузы со скоропортящимися продуктами питания и товарами первой необходимости. Об этом 2 апреля заявил председатель Гостаможкомитета Белоруссии Юрий Сенько.

Представляя доклад Александру Лукашенко, глава таможенного ведомства Белоруссии сообщил, что за январь — март транзит товаров через границу вырос по сравнению с таким же прошлогодним периодом.

«Порядка 8−9% рост импорта и транзита на территорию России и дальше. То есть идем в плюс с точки зрения количества машин, которые транзитируют по территории нашей страны», — уточнил председатель ГТК Белоруссии.

Как сообщает президентская пресс-служба, «скоропорт» на белорусской таможне оформляется в приоритетном порядке. Сенько отметил: «Такая техническая возможность у нас имеется».

«И россиянам вы же тоже помогаете? — уточнил Лукашенко. — Если нужно, можно вне очереди».

«Это тоже можно сделать», — ответил глава белорусского таможенного комитета.

Напомним, в 2017 году состоялся громкий процесс по делу Ошмянской таможни (Гродненская область, приграничная с Литвой): более полусотни сотрудников по 2−3 года провели в следственных изоляторах КГБ и МВД, после чего получили большие сроки лишения свободы по обвинению во взяточничестве при приоритетном оформлении «скоропорта». Согласно сфабрикованному уголовному делу, ошмянские таможенники особо нажились на транзите цветов из Евросоюза в Россию. После приговора Ошмянская таможня была ликвидирована.

Также напомним, в 2017 году Большая коллегия суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) признала, что Белоруссия нарушила договор о ЕЭС при конфискации в 2014 году бытовой техники калининградских производителей, поставлявшейся транзитом через Белоруссию в российские регионы. Официальный Минск не принёс публичных извинений субъектам хозяйствования РФ, глава белорусского ГТК остался на свободе, оклеветавшие российских бизнесменов пропагандисты Белоруссии свободно въезжают в РФ.

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