Киев, 2 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Присоединение Украины к европейским санкциям против Белоруссии говорит об утрате субъектности Украины во внешней политике. Об этом заявил экономист Алексей Кущ 2 апреля в эфире телеканала 112.ua.
Эксперт отметил, что внешняя политика эффективных стран подчиняется экономическим интересам, что, к сожалению, не понимают украинские «элиты».
Кущ также напомнил, что Белоруссия очень важна для Украины, поскольку последние годы играет роль посредника в отношениях Украины со странами СНГ.
Напомним, ранее Украина присоединилась к антибелорусским санкциям, которые в очередной раз продлил Евросоюз.
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