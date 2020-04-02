Киев, , 16:09 — REGNUM Присоединение Украины к европейским санкциям против Белоруссии говорит об утрате субъектности Украины во внешней политике. Об этом заявил экономист Алексей Кущ 2 апреля в эфире телеканала 112.ua.

«Наша внешняя политика давно уже утратила субъектность, она формируется в соответствии с темниками, которые они получают из-за рубежа», — рассказал он.

Эксперт отметил, что внешняя политика эффективных стран подчиняется экономическим интересам, что, к сожалению, не понимают украинские «элиты».

Кущ также напомнил, что Белоруссия очень важна для Украины, поскольку последние годы играет роль посредника в отношениях Украины со странами СНГ.

«Присоединив рынок к антибелорусским санкциям, ничего, кроме вреда, этим отношениям не принесёт», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Украина присоединилась к антибелорусским санкциям, которые в очередной раз продлил Евросоюз.

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