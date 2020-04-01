Брюссель, 1 апреля 2020, 10:31 — REGNUM Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии, которые ввёл Европейский союз ещё в 2004 году, сказано 31 марта на официальном сайте ЕС.
Санкции предусматривают запрет на поставки оружия в Белоруссию, заморозку активов в европейских банках, а также запрет на въезд в ЕС лиц, якобы причастных к исчезновению оппозиционных политиков и журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США опубликовал доклад, в котором назвал Белоруссию «авторитарным государством».
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