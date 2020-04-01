Брюссель, , 10:31 — REGNUM Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии, которые ввёл Европейский союз ещё в 2004 году, сказано 31 марта на официальном сайте ЕС.

«Совет ЕС продлил ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению», — сказано в документе.

Санкции предусматривают запрет на поставки оружия в Белоруссию, заморозку активов в европейских банках, а также запрет на въезд в ЕС лиц, якобы причастных к исчезновению оппозиционных политиков и журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США опубликовал доклад, в котором назвал Белоруссию «авторитарным государством».

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