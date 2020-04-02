Москва, , 13:41 — REGNUM В Госдуме осудили поддержку Украиной санкций, введенных ЕС в 2004 году, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Как раз в канун Дня единения народов Белоруссии и России Украина внезапно поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии еще в 2004 году. Очевидно, что в Киеве уже не знают, как угодить Брюсселю и сохранить его ускользающее внимание», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он уверен, что санкции, которые Запад продолжает сохранять против Белоруссии, носят незаконный характер.

«Россия всегда поддерживает белорусских соседей. Убежден, что мы продолжим укрепление союзнических связей и расширение механизмов интеграции, несмотря попытки внешних сил помешать нашим странам помогать друг другу и вместе развиваться», — отметил парламентарий.

Санкции предусматривают запрет на поставки оружия в Белоруссию, заморозку активов в европейских банках, а также запрет на въезд в ЕС лиц, якобы причастных к исчезновению оппозиционных политиков и журналистов.

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