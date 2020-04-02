Москва, , 13:12 — REGNUM Сегодня, 2 марта, президент РФ Владимир Путин обратится к гражданам страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это будет его второе обращение к нации за последние девять дней.

Читайте также: Путин готовит срочное обращение к нации

Официальный представитель Кремля уточнил, что выступление главы государства состоится во второй половине дня.

Также по теме: Путин обратился к гражданам РФ по ситуации с коронавирусом — все новости

«Начиная с четырёх можно будет ждать ориентировочно, — добавил Песков. — Сейчас президент работает над текстом этого обращения».

Как сообщало ИА REGNUM, с первым экстренным телеобращением к жителям страны глава государства выступил 25 марта. Оно касалось ситуации с распространением нового типа коронавируса и целого комплекса мер, предлагаемых для борьбы с пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: «Обращение Владимира Путина к нации, по сути — объявление войны»