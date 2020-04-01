Белград, , 19:39 — REGNUM Исполняющий обязанность премьер-министра сепаратистского Косово Альбин Курти не отменил пошлины на сербские товары с 1 апреля. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, комментируя заявление Курти о том, что с 1 апреля введённые ранее стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины сменил «режим взаимности».

«Давайте будем точными: премьер-министр временных институтов самоуправления в Приштине объявил всего лишь о временной отмене пошлин, при этом при соблюдении определенных условий. Одновременно он ввел новые меры против наших граждан и экономики, которые он называет «взаимностью», — процитировал слова Джурича телеканал РТС.

По мнению Джурича, решение Курти не способствует разрешению конфликта.

Тем временем посольство США в Приштине заявило о том, что Америка была предельно ясна в своих заявлениях, касающихся отмены стопроцентных пошлин на сербские товары — они должны быть полностью отменены. В сообщении посольства, опубликованном 1 апреля, подчеркивается, что США выступают против любых мер «взаимности».

"Эти меры создают проблемы в момент, когда Белград и Приштина заключили соглашения об авиа-, железнодорожном и сухопутном транспорте, которые, как ожидают США, поспособствуют экономическому развитию и создадут условия, необходимые для успешного диалога», — подчеркивается в сообщении американской дипмиссии в сепаратистском Косово.

Напомним, что в ноябре 2018 года Приштина ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии, мотивируя это необходимостью оказать дополнительное давление на Белград, который отказывается признавать односторонне провозглашенную независимость своего южного края Косово и Метохия.

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