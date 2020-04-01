Приштина, , 08:36 — REGNUM 1 апреля в полночь правительство самопровозглашенного Косово провело онлайн-заседание, на котором было принято решение об отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и введении режима взаимности в отношениях с Белградом. Решение было принято большинством голосов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр экономики, занятости, торговли, индустрии, предпринимательства и стратегических инвестиций самопровозглашенной Республики Косово Розета Хайдари заявила, что введенный режим взаимности в отношениях с Сербией затронет в первую очередь торговлю пищевой продукцией — в частности, продуктами животного происхождения и вином.

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение правительства Косово об отмене пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Напомним, пошлина была введена правительством Рамуша Харадиная в ноябре 2018 года в качестве ответа на препятствие Сербией вступлению Косово в международные организации, в частности, в Интерпол. Введение пошлины вызвало негативную реакцию международного сообщества и существенно осложнило позиции Косово. Инициатор введения пошлины Рамуш Харадинай досрочно ушел в отставку под предлогом вызова в Специальный трибунал по Косово.

Пришедший к власти в результате победы на выборах 6 октября лидер «Движения за самоопределение» Альбин Курти выступил за постепенную отмену пошлины и замену её режимом взаимности в отношениях с Сербией. Данная программа, однако, не вполне разделялась партнерами «Самоопределения» по правящей коалиции — «Демократической лигой Косово». Ситуацию осложняло и то обстоятельство, что США и в особенности специальный представитель Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричард Гренелл резко выступили против введения Косово режима взаимности в отношениях с Сербией и потребовали от Косово немедленной отмены пошлины.

Читайте также: Премьер-министр Косово предъявил ультиматум Белграду и Брюсселю

Читайте также: Маленький край — большая гордость: премьер-министр Косово не подчинился США

Курти не согласился уступить США по данному вопросу, что привело к расколу правящей коалиции, вылившемся в вынесении вотума недоверия Курти и его правительству. После выхода ЛДК из правящей коалиции Курти получил свободу рук и 22 марта отменил пошлину 100% на сырье из Сербии. Поскольку в условиях коронавируса правительство продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на вынесенный вотум недоверия, Курти смог выполнить свое обещание и отменить пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины 1 апреля и заменить её режимом взаимности.

Читайте также: Представитель Трампа по Косово: Курти обещал отменить пошлину для Сербии

Читайте также: Глава правительства Косово: я не обещал США снять пошлину без взаимности

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Внутриалбанский конфликт в Косово поможет Сербии его сохранить