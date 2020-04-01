Приштина, , 08:55 — REGNUM Конституционный суд Косово 31 марта вынес вердикт по запросу президента Республики Хашима Тачи о рассмотрении постановления правительства Альбина Курти о введении ограничений на свободу передвижения граждан в связи с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, судьи Конституционного суда единогласно признали данное решение лишенным силы и противоречащим Конституции, однако, учитывая обстоятельства пандемии, приняли решение о том, что вердикт о лишении данного постановления действия вступит в силу 13 апреля 2020 года и подчеркнул, что до этого момента выполнение требований данного постановления является обязательным.

В вердикте Конституционного суда говорится, что ограничение права граждан на передвижение возможно в случае введения режима чрезвычайного положения или в случае, если возможность введения ограничения данного права министерством здравоохранения для защиты здоровья граждан будет предусмотрена законом.

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Напомним, в условиях коронавируса правительство Косово приняло решение о введении почасового графика передвижения в крае.

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