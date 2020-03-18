Приштина, , 12:18 — REGNUM Глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи подписал декрет о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) и призвал депутатов парламента края ратифицировать данный декрет. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, данная инициатива была выдвинута Тачи в ходе заседания Совета безопасности вечером 17 марта.

При этом премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти выступил против введения режима ЧП, назвав это крайней мерой. Однако глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа, второй партии, входящей в состав в правящей коалиции, поддержал решение президента.

На данный момент в Косово выявлено 19 случаев коронавируса. В Косово действует режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

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