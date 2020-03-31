Москва, , 13:42 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за распространение фейков о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Минимальный штраф для юрлиц составит до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. Максимальное наказание — до 10 млн рублей.

Одновременно ужесточается наказание за фейки, «повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи». Штраф также составит до 10 млн рублей.

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«Сейчас, в условиях карантина и пандемии, очень остро стоит проблема с распространением достоверной или недостоверной информации в сети интернет. Сейчас это очень важно, потому что граждане практически находятся в самоизоляции, но хотят быть в курсе событий, используют компьютеры и постоянно читают новости в сети интернет. На сегодняшний день есть примеры, когда ситуация была направлена на то, чтобы дестабилизировать информационную обстановку. По различным средствам массовой информации, по различным источникам пересылались различные сообщения, которые не соответствовали действительности. Например, о моменте введения карантина, о количестве жертв пандемии и о других обстоятельствах», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

«Но в сегодняшней парадигме необходимо в первую очередь сохранять спокойствие, а сегодняшнее законодательство не в полной мере содержит те подходы, которые возможны и необходимы для пресечения подобных информационных вбросов. И именно поэтому рассматривается законопроект, который по сути своей вносит изменения в несколько статей Уголовного кодекса. Это статья 207 прим 1, и статья 207 прим 2. По сути, это ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые представляют угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а также умышленное распространение заведомо ложной общественно-значимой информации, которая повлекла тяжкие последствия», — подчеркнул эксперт.

«И подобные вещи в обществе в настоящее время не следует допускать. Такой инструмент, как Закон, может их сдерживать. Но здесь очень важно, чтобы правоприменение его было корректным. Чтобы правоохранительные органы и суды перед применением соответствующих наказаний, во-первых, проводили надлежащим образом все следственные действия и расследования, рассматривали все доказательства. Во-вторых — чтобы суды были внимательны к тем обстоятельствам, которые повлекли подобные деяния, и тем последствиям, которые повлекли эти деяния. И только с учетом всех обстоятельств выносили соответствующие приговоры. Это важно. Потому что мы все понимаем, что закон на бумаге может выглядеть одним образом, а фактически работать по-другому. И здесь важно, в том числе и со стороны органов, которые осуществляют надзор за правоохранительными, в том числе Генеральная прокуратура, в том числе включалась в процесс, и не допустила в будущем необоснованных применений этих нормативных актов», — завершил свой комментарий представитель Ассоциации юристов России.

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