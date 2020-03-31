Москва, , 12:14 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за распространение фейков о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Минимальный штраф для юрлиц составит до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. Максимальное наказание — до 10 млн рублей.

Одновременно ужесточается наказание за фейки, «повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи». Штраф также составит до 10 млн рублей.

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«Что касается сути предлагаемых мер, конечно, этот вопрос назрел. Потому что общество сейчас разделилось на тех, кто сидит дома, и ждет, когда все это побыстрее благоприятно закончится. И тех кто, во-первых, не хочет сидеть дома, а во-вторых, к тому же еще и всех пугает, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Михаил Ковалев, — Есть официальная информация — медиков, властей, которая не всегда позитивна, но, по крайней мере, она достоверна, проверена. А есть информация, от которой встают волосы дыбом, и ты не знаешь, что делать дальше».

«Но, раз мы все находимся в одной лодке, то все хотим, чтобы она пережила бурую, и благополучно доплыла в конечный пункт. Меры государства справедливы, и, я считаю, что это была бы сейчас правильная логика действий любого правительства любой страны», — завершил свой комментарий эксперт.