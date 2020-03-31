Приштина, , 08:40 — REGNUM Исполняющий обязанности министра внутренних дел и государственной администрации самопровозглашенной Республики Косово Джеляль Свечла 30 мартаподал в Основную прокуратуру Приштины (алб. Prokuroria Themelore në Proshtinë) заявление о нарушении президентом Хашимом Тачи Уголовного кодекса Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечла считает преступным призыв президента саботировать постановление правительства Косово о введении ограничения на передвижение граждан в определенные часы для предотвращения распространения коронавируса. Данный призыв подпадает под статью 403 Уголовного кодекса Республики Косово — «Призыв к сопротивлению».

Напомним, Джеляль Свечла принял пост главы МВД Косово после отставки Агима Велиу, поддержавшего идею Хашима Тачи о необходимости введения о режима чрезвычайного положения в Косово. Данная отставка стала поводом к расколу правящей коалиции Косово.

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