Приштина, , 18:41 — REGNUM 18 марта премьер-министр Косово и глава партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти отправил в отставку министра внутренних дел и государственной администрации края Агима Велиу.

В пресс-релизе, опубликованном офисом премьер-министра, говорится, что причиной отставки Велиу является его высказывания в поддержку введения режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, а также вызывающие ненужную панику заявления о том, что «число зараженных растет с часу на час».

Кандидатура Агима Велиу была выдвинута партнерами «Самоопределения» по правящей коалиции — Демократической лигой Косово. До тех пор, пока лига не предложит замены Велиу пост главы МВД будет выполнять его заместитель и сторонник Курти Джеляль Свечла.

Напомним, предложение о введении режима ЧП было выдвинуто президентом самопровозглашенной республики Хашимом Тачи вечером 17 марта. В поддержку данной инициативы высказались лидеры Демократической партии Косово (партии, основанной Тачи) и одна из двух партий правящей коалиции — Демократическая лига Косово Исы Мустафы.

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