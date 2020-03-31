Москва, , 15:38 — REGNUM Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ) обратилась в Минкомсвязь с просьбой включить IT-индустрию в список отраслей, которые страдают от пандемии и следующего с ней в ногу экономического кризиса. Если отрасль занимает в специальном списке свою строчку, это означает, что она попадает под мораторий на банкротство.

Исполнительный директора Ассоциации Николай Комлев считает, что снижение покупательной способности населения очень сильно повлияет не только на доходы IT-отрасли, но и на отток программистов.

Комлев предупреждает, что такая ситуация снизит возможности по цифровой трансформации экономики, а также качество услуг в цифровом формате, в том числе государственных.

Другими словами, АПКиТ фактически ставит ультиматум: не поможете программистам сейчас, завтра они развернутся и уедут искать счастья за пределами Родины.

Напомним, что 29 марта президент РФ поручил правительству РФ определить перечень отраслей российской экономики, которые сильнее всего пострадают от принимаемых в стране мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Этот перечень может быть ежемесячно актуализирован по результатам постоянного мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации.

30 марта 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин перечислил отрасли, претендующие на первоочередную поддержку: транспортные перевозки, индустрия развлечений, общепит и туризм.

Нужно учесть, что IT-отрасль состоит не только из продажи компьютерной техники, на снижение объемов которой сетует АПКиТ. Все же покупка компьютеров является долгосрочным вложением и использование устройств до момента утилизации растянуто во времени на несколько лет в отличие от перечисленных в списке индустрий, для которых скорость оборачиваемости денежных средств имеет огромное значение. Кроме того, из-за отсутствия массового отечественного производства компьютеров отсутствуют производственные цепочки, которые могли бы повлиять на общую эконмическую ситуацию в стране.

IT-отрасль — это также создание программного обеспечения. И каким образом связывает Николай Комлев наличие в стране программистов, которые прекрасно чувствуют себя в России в условиях цифровой трансформации, с продажами компьютеров, остаётся неясным. Также хотелось бы понять, в какие страны эти программисты подадутся в условиях жестокой мировой послекарантинной реальности.

Безусловно, список российских отраслей, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, для последующей прямой правительственной помощи должен пополнится, но IT-отрасль, которая каталась последнее десятилетие как сыр в масле на крупных коммерческих проектах и бюджетных вливаниях, должна будет встать в этом списке последней.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума даст правительству широкие полномочия и поддержит бизнес