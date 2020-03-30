Москва, , 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, поддержку получат транспортные перевозки, индустрия развлечений, общепит и туризм.

«Окажем помощь транспортной сфере: это авто‑ и авиаперевозки, деятельность аэропортов, в частности, подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, которые осуществляют вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию», — сказал он.

На помощь государства смогут рассчитывать предприятия сферы культуры, физкультуры и спорта, а также досуга и развлечений.

Трудности имеются также у туристической отрасли, гостиничного бизнеса и сферы общественного питания.