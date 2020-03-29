Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) временно приостановили Российская Федерация и США. Об этом 28 марта сообщил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл корреспонденту ТАСС.

По его словам, до начала мая текущего года проверки будут прекращены из-за пандемии, вызванной распространением коронавируса.

Американский эксперт также добавил, что очередное заседание Двусторонней консультативной комиссии, запланированной на март, Москва и Вашингтон также отложили.

Напомним, данные Центра системной науки и техники (CSSE) при Университете Джона Хопкинса (JHU) говорят о том, что число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире возросло до 640 589 человек.

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