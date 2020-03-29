Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире возросло до 640 589 человек. Об этом говорят данные Центра системной науки и техники (CSSE) при Университете Джона Хопкинса (JHU).

Сообщается, что в общей сложности от последствий заражения вируса SARS-CoV-2 в мире погибли 29 848 человек. При этом на сегодняшний день выздоровели 137 270.

Как сообщало 27 марта ИА REGNUM, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на создание вакцины от вируса необходимо не менее 18 месяцев.

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