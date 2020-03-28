Рим, , 18:10 — REGNUM Письмо с благодарностью за помощь, оказанную Италии в борьбе с пандемией коронавируса, отправил президенту России Владимиру Путину экс-премьер-министр Италии, евродепутат Сильвио Берлускони. Об этом 28 марта сообщили журналистам официальные представители итальянского политика.

Представители отметили, что письмо было направлено президенту Российской Федерации Владимиру Путину ещё 23 марта. В нём Берлускони выразил благодарность российскому народу и лично президенту РФ за помощь, оказанную народу Италии в очень сложный, трагический момент.

Берлускони расценил помощь Италии в борьбе с эпидемией коронавируса как настоящую жертву, принесённую во имя дружбы и любви к итальянскому народу. Политик от всего сердца выразил благодарность России, отметив, что Италия этого не забудет.

Напомним, согласно достигнутой договорённости о помощи, которую Россия согласилась оказать итальянской стороне, в Италию с 22 по 25 марта прибыли 15 самолетов, которые доставили туда врачей-вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, врачебно-сестринские бригады для помощи в борьбе с коронавирусом, а также необходимое медицинское оборудование, и технику для проведения дезинфекционных мероприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские медики уже приступили к выполнению работ по дезинфекции в итальянском городе Немуро.

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