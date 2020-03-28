Москва, , 06:32 — REGNUM Врачи-эпидемиологи и специалисты-вирусологи Минобороны России выполнили полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в итальянском городе Немуро. Об этом 28 марта сообщили в российском ведомстве.

Работы проведены на площади свыше 1500 кв метров в связи с распространением в Италии коронавируса COVID-19. Кроме того, российская техника была задействована при обработке подъездных путей к медучреждению.

Ранее на официальном канале Минобороны России в YouTube представили видео дезинфекции пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо.

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