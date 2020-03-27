Белград, , 21:07 — REGNUM Если Сербия попросит у России помощи в борьбе против вируса COVID-19, ее просьба не останется неуслышанной. Об этом 27 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что он не знает точно, обращался ли Белград по дипломатическим каналам к Москве, но если просьбы о помощи действительно поступили, он не сомневается, что они будут выполнены, тем более что «речь идет о такой дружеской стране, как Сербия», передает ТАСС.

Ранее сербский телеканал РТС сообщил о том, что правительство Сербии обратилось к России за помощью в борьбе против эпидемии коронавируса.

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