Белград, , 05:15 — REGNUM Правительство Сербии обратилось к России за помощью в борьбе с новым коронавирусом, сообщило 26 марта национальное телевидение страны РТС.

По данным телеканала, решение о запросе в Россию по линии сербского министерства внутренних дел было принято на заседании правительства. Белград намерен воспользоваться соглашением между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования от 20 октября 2009 года.

Добавим, количество заражений коронавирусом COVID-19 в Сербии достигло 457, число умерших возросло до семи. Ранее президент Сербии Александар Вучич объявил о закрытии границ и введении чрезвычайного положения на 90 дней.

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