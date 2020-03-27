Минск, , 20:56 — REGNUM Международный центр гражданских инициатив «Наш Дом» считает выдвинутые обвинения против главного редактора белорусского издания «Ежедневник» Сергея Сацука незаконными, необоснованными и связанными с его профессиональной деятельностью. Об этом говорится в распространённом 27 марта заявлении пресс-службы МЦГИ «Наш Дом».

«Мы требуем незамедлительно освободить Сергея Сацука и снять с него все обвинения», — сказано в заявлении.

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Белорусского журналиста задержали «люди в штатском» 25 марта без пояснений, касающихся причин и сроков задержания. Его доставили в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Ведомство не комментирует произошедшее.

В отношении автора громких антикоррупционных расследований возбудили уголовное дело. На следующий день, 26 марта, в помещениях редакции издания «Ежедневник» прошёл обыск.

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После задержания журналиста польское «Еврорадио» опубликовало текст Сергея Сацука, в котором он, предвидя такой оборот событий, указал причину своего преследования — заказ власть имущих после публикации его громкого расследования «Коррупция Минздрава: как зарабатывают на крови». В связи с этим расследованием ему поступали угрозы.

Сацук продолжал писать материалы на другие остросоциальные темы. За несколько дней до задержания он опубликовал статью «Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?», в которой выразил свое мнение по поводу одиозного поручения Александра Лукашенко главе КГБ «пройтись» по сайтам и телеграм-каналам с целью их зачистки от «фейков» о смертях из-за коронавируса в Белоруссии.

«Сергей Сацук — профессионал своего дела, работающий для того, чтобы остановить беззаконие в своей стране. Задержание по подозрению в получении взятки журналиста, известного своими расследованиями коррупционных схем, выглядит как глумление над журналистскими ценностями и этикой», — констатировал «Наш Дом».

Белорусская организация призвала всех неравнодушных людей предать эту ситуацию максимальной огласке. В заявлении подчёркнуто: «Как показывает опыт многочисленных преследований журналистов, блогеров и лидеров общественного мнения в Белоруссии, огласка — это то, что больше всего боятся люди, творящие беззаконие в нашей стране».

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