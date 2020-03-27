Бишкек, , 13:35 — REGNUM Поставщики продовольствия и сотрудники банков жалуются на то, что дежурящие на блокпостах милиционеры игнорируют распоряжение коменданта столицы Киргизии. Об этом сегодня, 27 марта, заявила президент ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева, передает «Kaktus.media».

По ее словам, несмотря на то, что ранее комендатура Бишкека распорядилась о беспрепятственном осуществлении грузоперевозок, связанных с поставками продовольственных товаров, правоохранители продолжают требовать у поставщиков пропуска, разрешающие передвигаться между районами города.

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Ускенбаева отметила, что такая же проблема возникла и у банковских работников, которых не пропустили, хотя у них имелись соответствующие справки. При этом милиционеры требовали еще и печать комендатуры.

«Сегодня добирались обходными путями, уговорив сотрудников или пешком. На постах предупредили, что с завтрашнего дня это не пройдет», — подытожила глава ассоциации.

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