Бишкек, , 13:00 — REGNUM Возле комендатуры Бишкека выстроилась большая очередь из поставщиков продовольствия в столицу Киргизии и доставщиков еды, передает «24.kg».

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Из-за бюрократии они не могут получить пропуска, которые позволят им передвигаться по городу, в котором было объявлено чрезвычайное положение и комендантский час.

Поставщики жалуются на то, что сотрудники комендатуры по несколько раз в день меняют список документов, которые должны представить им предприниматели, желающие получить пропуска.

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