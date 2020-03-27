Белград, , 12:44 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 26 марта опроверг обвинения со стороны черногорских властей в том, что Сербия на границе с Черногорией конфисковала три аппарата ИВЛ, которые эта страна заказала у шведского производителя.

Дачич подчеркнул, что Сербия заключила договор с фирмой Medical Inovation о поставке аппаратов ИВЛ. Белград также не получал никакой информации о коммерческих договорах, которые дистрибуторы шведского производителя заключали с Черногорией, заявил Дачич агентству «Танюг».

"Поэтому мы полностью отвергаем обвинения Черногории как ложные. Сербия ничего не отнимала и не конфисковывала у кого-то, а ложные обвинения в трудные моменты, когда мы боремся против подлого вируса, не способствуют этой борьбе, равно как и развитию отношений между нашими государствами и народами», — сказал Дачич.

Напомним, что ранее директор Фонда медицинского страхования Черногории Сеад Чиргич сообщил о том, что три из пяти аппаратов искусственной вентиляции легких, заказанных Черногорией у представителей шведского производителя, были задержаны вечером 25 марта на границе с Сербией и впоследствии конфискованы.

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