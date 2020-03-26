Подгорица, , 11:14 — REGNUM Три из пяти аппаратов искусственной вентиляции легких, заказанных Фондом медицинского страхования Черногории у представителей шведского производителя, были задержаны вечером 25 марта на границе с Сербией и впоследствии конфискованы, сообщил изданию Vijesti директор фонда Сеад Чиргич.

Он сообщил, что ранее фонд подписал контракт с поставщиком Farmont и ранее два аппарата ИВЛ доставили в страну. В Черногории ждали еще три.

Он пояснил, что, согласно информации от поставщика, три оставшихся аппарата ИВЛ были изъяты.

«Что касается трех ИВЛ, мы не можем рассчитывать на них, потому что они были конфискованы Сербией. Устройства были заказаны у представителя шведского производителя, базирующегося в Сербии», — сообщил директор фонда.

Напомним, что ранее спикеры парламентов западно-балканских стран обратились в Европейскую комиссию и Европарламент с просьбой не распространять решение о не экспортировать медицинское оборудование за пределы ЕС на страны региона.

Посольство Сербии в Подгорице, а также посольство Черногории в Белграде не ответили на вопросы, касающиеся конфискации трех аппаратов.