Белград, , 23:21 — REGNUM В Сербии в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции комендантский час будет действовать 12 часов — с 17:00 (19:00 мск) до 5:00 (7:00 мск). Об этом 21 марта сообщил в ходе пресс-конференции президент страны Александр Вучич.

«Вы не должны играть своей жизнью, не говоря уже о чужой. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь оставаться дома. Не заставляйте нас вводить комендантский час 24 часа в сутки», — заявил сербский лидер.

Напомним, согласно последним данным, по состоянию на 18:00 (20:00 мск) 21 марта, число людей, заразившихся коронавирусом в Сербии, увеличилось на 22, тем самым общее число инфицированных пациентов составляет 171. Один человек 20 марта скончался.

На сегодняшний день в Сербии в дополнение к комендантскому часу, который длится с 20:00 (22:00 мск), введены ограничения на передвижение, действует абсолютный запрет на передвижение для граждан старше 65 лет, в том числе с использованием любого общественного транспорта, за исключением услуг такси, им также запрещено находиться в парках и зонах отдыха. Кроме этого, в стране запрещено любое публичное собрание более пяти человек, и разрешено работать только в аптеках и супермаркетах.

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