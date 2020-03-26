Бишкек, , 15:27 — REGNUM Казахстан возобновил пропуск через границу киргизстанских грузов, следующих в Киргизию. Об этом сообщила пресс-служба киргизского правительства.

По имеющейся информации, через КПП «Ак-Тилек автодорожный» уже смогли проехать в Киргизию 97 грузовых машин, а через КПП «Чон-Капка автодорожный» — еще 26 автофур.

Также стало известно о том, что через эти же контрольно-пропускные пункты из республики выехали 192 большегрузных машины.

ИА REGNUM напоминает, что Казахстан и Киргизия в связи с принятием особых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией ввели временный запрет на вывоз продовольствия в другие страны.

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