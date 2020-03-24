Бишкек, , 21:55 — REGNUM Более 100 большегрузных машин, везущих продовольствие в Киргизию, скопились на контрольно-пропускном пункте «Айшабубу — Чонкапка» в Казахстане потому, что казахские пограничники не позволяют им пересечь границу, передает «Kaktus.media».

По словам киргизстанских дальнобойщиков, на пограничном посту им сообщили о том, что власти Казахстана закрыли границу для грузовых автомобилей до 15 апреля 2020 года.

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При этом представители казахской стороны соглашаются пропустить в Киргизию только пустые автофуры.

«Во всех этих машинах чай, соль, мука и прочее. Часть этих продуктов мы везем из России, а часть из Казахстана и других стран, чтобы обеспечить наш народ продуктами. Теперь от нас требуют оставить этот товар в Казахстане», — возмущаются водители.

Киргизские перевозчики, застрявшие на казахско-киргизской границе, обратились к правительству Киргизии с просьбой провести переговоры с представителями правительства Казахстана, чтобы решить проблему с доставкой продовольствия в республику.

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