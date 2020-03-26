Ашхабад, , 15:03 — REGNUM На железнодорожных вокзалах Мары, Йолетена и Гарыбата в Туркмении организованы медицинские посты, на которых у пассажиров проверяют температуру, чтобы выявить возможное заражение коронавирусом, передает «Хроника Туркменистана».

На запасных путях каждого из этих вокзалов стоит санитарный вагон, куда полицейские уводят людей, у которых заподозрили инфекцию. Там врач делает более детальный анализ на COVID-19.

На поезд такого пассажира не пропускают до тех пор, пока медицинский работник не поставит отрицательный диагноз.

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