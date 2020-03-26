Москва, , 13:01 — REGNUM Чрезвычайный саммит «Большой двадцатки», проведение которого в режиме видеоконференции запланировано на 26 марта, пройдёт без участия представителей средств массовой информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В целом она (видеоконференция — прим. ИА REGNUM) будем целиком закрыта для прессы, формат выбирает страна-организатор», — уточнил официальный представитель Кремля.

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При этом Песков пообещал «показать видеокадры» с видеоконференции глав делегаций G20.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайный саммит G20 для обсуждения ситуации в связи с распространением нового коронавируса созывает Саудовская Аравия, председательствующая в «Большой двадцатке» в 2020 году. Он состоится 26 марта.

Российская сторона получила приглашение на мероприятие и готовится к нему. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что глава государства Владимир Путин примет участие в видеоконференции лидеров «Большой двадцатки».

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