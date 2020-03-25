Москва, , 14:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в видеоконференции лидеров «Большой двадцатки». Об этом 25 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, российский лидер по-прежнему планирует принять участие в виртуальном саммите, который состоится 26 марта по инициативе Саудовской Аравии. Основная тема встречи — пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Дмитрий Песков заявил, что российская сторона получил приглашение на виртуальный саммит «Большой двадцатки» и готовится к нему.

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