Москва, , 13:02 — REGNUM Рассуждения о вероятном введении при определённых обстоятельствах режима чрезвычайной ситуации в России неуместны. В стране фактически нет эпидемии коронавируса, заявил 26 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о том, почему президент Владимир Путин, выступая с обращением к нации, ничего не сказал о режиме ЧС. Песков отметил, что де-факто ситуация с заболеваемостью COVID-19 обстоит в России гораздо лучше, чем во многих странах, эпидемии не наблюдается.

«В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — сказал Песков.

Заранее предпринятые властями меры дали свой результат, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта российский лидер обратился к нации с телеэкранов, объявив о новых мерах предосторожности и мероприятиях по поддержке экономики в условиях мировой пандемии.

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