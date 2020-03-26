Москва, , 11:12 — REGNUM В 18 российских регионах за сутки зафиксировано 182 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщается в официальном телеграм-канале московского оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Большая часть заразившихся — 136 человек, зафиксирована в Москве. Следом идёт Свердловская область, где выявлено семь новых случаев заболевания атипичной пневмонией, связанной с заражением коронавирусом. В Санкт-Петербурге и Пермском крае за сутки установлено по пять новых случаев заражения коронавирусом, в Якутии — четыре, в Красноярском и Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской области по три случая. В Псковской, Самарской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии зафиксировано по два новых случая заболевания.

По одному случаю обнаружено в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Хабаровском крае.

«Граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна. Все эти поездки были совершены за последние две недели. Заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже определён. В данный момент проводится их лабораторное обследование», — сказано в сообщении.

По состоянию на 26 марта в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.

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