Москва, , 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский, сообщает 26 марта РИА Новости.

«Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», — сказал парламентарий, комментируя обращение президента России Владимира Путина о новых мерах предосторожности в связи с распространением заболевания.

График праздничных дней останется прежним, полагает Рязанский. Объявленный недельный карантин является вынужденной мерой, так глава государства отреагировал на внештатную ситуацию, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Некоторые категории организаций продолжат работать.

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