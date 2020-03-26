Москва, , 00:47 — REGNUM Неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена в России нерабочей в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что решение принято для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан в России, при этом за работниками будет сохранена зарплата.

Действие указа не будет распространяться на работников организаций, работающих в непрерывном режиме, медицинских учреждений и аптек, некоторых торговых организаций и ряда других.

Напомним, объявление о нерабочей неделе Путин сделал в ходе обращения к гражданам России. В нём он определил ряд первоочередных мер, принимаемых государством в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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