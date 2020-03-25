Кабул, , 16:23 — REGNUM Жертвами нападения на храм сикхов в Кабуле стали 25 человек, восемь человек получили ранения, 25 марта сообщает агентство Reuters.

В сикхском храме в столице Афганистана находилось более 100 человек. Нападавшие использовали взрывчатку и автоматическое оружие. В настоящий момент все террористы уничтожены силами безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за нападение на сикхский храмовый комплекс в Кабуле уже взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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