Кабул, , 08:25 — REGNUM В министерстве внутренних дел Афганистана заявили, что неизвестные совершили нападение на сикхскую религиозную святыню в Кабуле, об этом 25 марта сообщает Reuters.

Как отмечается в заявлении, приводимом журналистами агентства, нападение совершил террорист-смертник. Правоохранительные органы блокировали район, в котором было совершено преступление.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна преступная группировка, также неясны последствия нападения.